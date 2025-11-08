Cerrar X
Escena

¿Por qué Taylor Swift queda fuera de los Grammy 2026?

Taylor Swift no fue nominada a los Grammy 2026 porque su álbum The Life of a Showgirl se lanzó fuera del periodo de elegibilidad. Podría competir en 2027

  • 08
  • Noviembre
    2025

La superestrella estadounidense Taylor Swift no figura entre los nominados a la edición número 68 de los Grammy Awards, cuya ceremonia se celebrará el 1 de febrero de 2026.

Su ausencia no responde a un declive artístico, sino a un motivo técnico: su álbum más reciente, The Life of a Showgirl (2025), fue lanzado fuera del periodo de elegibilidad establecido por The Recording Academy, que abarcó del 31 de agosto de 2024 al 30 de agosto de 2025.

El disco se estrenó en octubre de 2025, por lo que no cumplió los requisitos para optar a las nominaciones de este año.

De acuerdo con medios especializados, ninguna de las canciones ni videoclips del álbum se publicaron antes de esa fecha, lo que la dejó automáticamente fuera de competencia.

No obstante, The Life of a Showgirl podrá ser considerado en la edición de 2027.

Aun sin nominaciones, no se descarta que Swift asista a la gala. Según la revista PEOPLE, podría aparecer como presentadora o intérprete invitada, dependiendo de la producción del evento y su agenda.

En otras ocasiones, la artista ha asistido a los Grammy sin estar nominada, como en 2009, cuando compartió escenario con Miley Cyrus.

La carrera de Taylor Swift en los Grammy sigue siendo excepcional: ha ganado 14 premios y es la única artista en la historia en conquistar cuatro veces el galardón a Álbum del Año, por Fearless, 1989, Folklore y Midnights.

Desde su nominación como Mejor Artista Nuevo en 2008, solo ha estado ausente en contadas ediciones.

¿Contra quien podría competir Taylor Swift en los Grammy edición 2027?

Cardi B

Su nuevo álbum (lanzado en otoño 2025) es muy esperado y ya se menciona como contendiente fuerte para AOTY.

Rosalía

Álbum reciente aclamado por la crítica y popular, posicionado para categorías generales y posiblemente latinas. 

Doja Cat

Nuevo material “críticamente aclamado o ampliamente popular” que podría llenar slots en AOTY. 

Tame Impala

Kevin Parker lanzó disco en los últimos meses; siempre favorito de votantes por sonido innovador.

Gucci Mane

Álbum reciente con gran impacto comercial. 

Sudan Archives

Proyecto experimental muy bien recibido que podría entrar en categorías alternativas o generales. 


