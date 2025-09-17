El Plan obtiene dos nominaciones al Latin Grammy 2025

La exitosa agrupación El Plan ha sido nominada en dos categorías para la 26ª entrega anual del Latin Grammy, alcanzando su sexta y séptima nominación a lo largo de su carrera.

Con estas distinciones, la banda refuerza su presencia en la música regional mexicana, sumando dos victorias previas en este importante galardón.

Las nominaciones reconocen su talento y versatilidad en dos géneros: música tejana y música norteña. El álbum Imperfecto, Vol. 2 (producido por Victoria Kühne, Abelardo Rivera y Jair Alcalá) competirá en la categoría de Mejor Álbum de Música Tejana. Por otro lado, su colaboración con el reconocido cantautor español Manuel Alejandro, El Plan y Manuel Alejandro, ha sido nominada a Mejor Álbum de Música Norteña.

"Estamos muy agradecidos y emocionados por estas nominaciones", expresó Jair Alcalá, vocalista y acordeonista de la banda. "Es un honor ver que nuestro trabajo es reconocido por la Academia, y nos motiva a seguir creando música que resuene en los corazones de nuestros fans."

La ceremonia de los Latin Grammy se llevará a cabo el 13 de noviembre en Las Vegas, donde El Plan se reunirá con los artistas más influyentes de la música latina.