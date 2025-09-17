Cerrar X
El Plan obtiene dos nominaciones al Latin Grammy 2025

La banda fue nominada en la categoría Mejor Álbum de Música Tejana y Mejor Álbum de Música Norteña, para la ceremonia que se celebrará el 13 de noviembre

La exitosa agrupación El Plan ha sido nominada en dos categorías para la 26ª entrega anual del Latin Grammy, alcanzando su sexta y séptima nominación a lo largo de su carrera.

Con estas distinciones, la banda refuerza su presencia en la música regional mexicana, sumando dos victorias previas en este importante galardón.

Las nominaciones reconocen su talento y versatilidad en dos géneros: música tejana y música norteña. El álbum Imperfecto, Vol. 2 (producido por Victoria Kühne, Abelardo Rivera y Jair Alcalá) competirá en la categoría de Mejor Álbum de Música Tejana. Por otro lado, su colaboración con el reconocido cantautor español Manuel Alejandro, El Plan y Manuel Alejandro, ha sido nominada a Mejor Álbum de Música Norteña.

"Estamos muy agradecidos y emocionados por estas nominaciones", expresó Jair Alcalá, vocalista y acordeonista de la banda. "Es un honor ver que nuestro trabajo es reconocido por la Academia, y nos motiva a seguir creando música que resuene en los corazones de nuestros fans."

La ceremonia de los Latin Grammy se llevará a cabo el 13 de noviembre en Las Vegas, donde El Plan se reunirá con los artistas más influyentes de la música latina.


