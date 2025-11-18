Grupo Frontera llevará su gira más grande a Europa en 2026

Grupo Frontera dio a conocer que en 2026 emprenderá la gira más ambiciosa de su carrera, un tour internacional que los llevará por primera vez a grandes escenarios de Europa, incluyendo países como España, Italia, Suiza y el Reino Unido.

La noticia fue difundida este martes a través de su agencia de publicidad en España.

El quinteto, considerado uno de los principales exponentes de la nueva música regional mexicana, presentará su más reciente álbum, "Lo Que Me Falta Por Llorar", en una serie de conciertos que marcarán un paso decisivo en su proyección global.3

España será el corazón de la gira “Triste pero bien C*brón”

La gira, titulada “Triste pero bien C*brón”, iniciará el 27 de junio en Barcelona, ciudad que además abrirá la ruta europea del grupo.

Según el comunicado, España tendrá un papel central en el tour, pues concentrará la mitad de las fechas en el continente.

Después del arranque en Barcelona, el recorrido continuará por Zúrich (28 de junio), Londres (2 de julio), Marbella (6 de julio), Madrid (9 de julio) y Milán (11 de julio), extendiéndose a lo largo del verano europeo.

El comunicando destaca que Grupo Frontera “están firmando una carrera fulgurante, cantándole al amor, al desamor y a la vida” con un sello que los distingue en la escena musical actual.

Galardonados recientemente con el Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Norteña, Grupo Frontera ha colaborado con figuras internacionales como Bad Bunny, Alejandro Sanz y Carlos Santana, lo que ha amplificado su presencia más allá de las fronteras tradicionales del regional mexicano.

Comentarios