Guillermo del Toro alerta sobre el impacto de la IA en el cine

El cineasta mexicano advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial y defendió el valor humano de la creación cinematográfica

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El director mexicano Guillermo del Toro lanzó una advertencia sobre los desafíos que enfrenta la industria cinematográfica ante el avance de la inteligencia artificial y los cambios provocados por la concentración empresarial en el sector.

Durante una gala organizada por BFI America en Hollywood, donde fue reconocido con la prestigiosa BFI Fellowship, el ganador del Oscar aseguró que el cine atraviesa un momento decisivo y llamó a proteger el valor artístico y humano de las imágenes.

“Estamos al borde del analfabetismo visual. Estamos al borde del analfabetismo cinematográfico”, expresó ante profesionales y figuras destacadas de la industria.

Del Toro cuestionó la creciente presencia de herramientas de inteligencia artificial en los procesos creativos y afirmó que la conexión emocional que generan las imágenes no puede reducirse a una producción automatizada.

Para el realizador, el impulso humano por crear imágenes y contar historias forma parte de una tradición milenaria que se remonta a las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad.

“El pacto entre el hombre y la imagen es sagrado”, afirmó, al tiempo que calificó a la inteligencia artificial como una forma de “estupidez natural”.

El director sostuvo que las imágenes tienen valor no solo por existir, sino por su capacidad para generar emociones, conectar a las personas y transmitir belleza.

Un reconocimiento a su trayectoria

La BFI Fellowship representa el máximo reconocimiento que otorga el British Film Institute a figuras con una contribución sobresaliente al mundo del cine.

Durante su intervención, Del Toro recordó que su relación con la institución comenzó cuando era adolescente en Guadalajara, donde solicitaba copias de películas clásicas para proyectarlas en su cineclub.

También anunció que donará una tercera parte de sus documentos y archivos personales al acervo del instituto británico, considerado uno de los más importantes del mundo en materia de preservación cinematográfica.

Comprometido con las nuevas generaciones

El cineasta señaló que se encuentra en una etapa de su vida enfocada en compartir conocimientos y apoyar la formación de nuevos públicos y creadores.

Entre sus planes figura impartir cursos sobre la obra de Alfred Hitchcock y colaborar en actividades educativas relacionadas con la historia y apreciación del cine.

“No somos guardianes. Somos facilitadores para que más gente pueda entrar y salir de la iglesia del cine”, señaló.

Del Toro destacó que las películas mantienen su vigencia con el paso del tiempo y cobran nueva vida cada vez que una persona descubre una obra por primera vez.

Asimismo, reconoció las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para acercar el cine a más audiencias, pero insistió en que la industria debe mantenerse unida para preservar el valor cultural y artístico del medio.