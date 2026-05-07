Recibe Guillermo del Toro el máximo galardón del cine británico

El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue reconocido la noche del miércoles en Londres con el BFI Fellowship, el máximo galardón que entrega el British Film Institute a figuras destacadas de la industria cinematográfica mundial.

La distinción fue entregada durante la cena anual del organismo británico en un céntrico hotel de la capital inglesa, en una ceremonia encabezada por la actriz australiana Cate Blanchett, ganadora de dos premios Óscar y colaboradora frecuente del director mexicano.

Del Toro reivindica sus raíces mexicanas

Al recibir el reconocimiento, el director de "Pinocchio y Nightmare Alley" ofreció un discurso en el que recordó sus orígenes y habló sobre la relación que ha construido con distintos países a lo largo de su carrera.

“Para un hombre que durante 30 años ha intentado hacer convivir lo brutal y lo bello, nunca he hecho una película por la que no estuviera dispuesto a morir”, expresó.

El realizador también destacó el papel que ha tenido Reino Unido en su vida y trayectoria profesional.

“Nací en México, geográfica, espiritual y físicamente, pero con los años mi alma ha pertenecido a muchas partes del mundo, incluida Inglaterra, y el Reino Unido me ha dado muchísimo”, afirmó.

Con esta distinción, Guillermo del Toro se integra a una lista de figuras históricas reconocidas por el BFI, entre ellas Akira Kurosawa, Elizabeth Taylor, Martin Scorsese, Tom Cruise, Christopher Nolan y Spike Lee.

El director mexicano, ganador de tres premios Óscar, aprovechó el momento para defender la importancia cultural del cine y reconocer la labor del instituto británico en la preservación del arte cinematográfico.

“El BFI protege no solo el cine británico, sino también el cine como forma de arte y mantiene viva esa fe. Por eso este honor es tan inmenso”, sostuvo.

Cate Blanchett elogia la obra del mexicano

Durante la ceremonia, Cate Blanchett dedicó unas palabras al realizador y destacó la profundidad emocional y artística de sus películas.

“Salvaje y entretenido, a menudo hilarante y con frecuencia aterrador, Guillermo del Toro ofrece una visión de aquello contra lo que debemos protegernos”, dijo la actriz.

Blanchett añadió que las obras del mexicano recuerdan “por qué debemos luchar y qué debemos preservar, como el amor, la belleza, la vida del espíritu y el toque de la mano humana”.

La presidenta del British Film Institute, Jay Hunt, definió al director mexicano como “un referente de excelencia creativa”.

“Ha permanecido inconfundiblemente, obstinadamente y gloriosamente fiel a sí mismo. Ha demostrado que la fantasía puede interrogar la historia, que el terror puede denunciar injusticias y que los monstruos pueden iluminar lo que significa ser humano”, expresó Hunt durante el homenaje.

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