Guillermo del Toro estrena tráiler de ‘Frankenstein’

Guillermo del Toro está dando vida a una nueva versión de Frankenstein, con Oscar Isaac como el Dr. Victor Frankenstein, el científico obsesionado con desafiar las leyes de la vida y la muerte.

El primer tráiler, presentado en el evento Tudum 2025, muestra a Isaac en un papel intenso y emocional, en una adaptación que promete ser fiel a la novela de Mary Shelley, pero con el toque gótico y personal de del Toro.

Only Monsters Play God.



