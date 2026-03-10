Ganar otro Óscar no preocupa a Guillermo del Toro

El cineasta mexicano Guillermo del Toro aseguró que la posibilidad de ganar nuevamente un premio de la Premio Óscar no es algo que le quite el sueño, a pocos días de la ceremonia en la que su película Frankenstein compite con nueve nominaciones.

Durante un evento celebrado en Beverly Hills, el director fue reconocido con el Board of Governors Award, distinción otorgada dentro de los ASC Awards por la American Society of Cinematographers.

El premio le fue entregado por el director Jason Reitman, quien destacó la trayectoria del realizador mexicano en la industria cinematográfica. Del Toro agradeció el reconocimiento y señaló que este tipo de galardones tiene un significado especial al provenir de colegas del gremio cinematográfico.

Comentarios