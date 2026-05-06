Cannes rendirá homenaje a ‘El laberinto del fauno’

El Festival de Cannes rendirá tributo en su sección de clásicos a El laberinto del fauno, la producción hispanomexicana dirigida por Guillermo del Toro que celebra su 20º aniversario, así como a personalidades como el actor Bruce Dern —quien asistirá acompañado de su hija Laura Dern— y el cineasta argentino Leopoldo Torre Nilsson (1924-1978).

El certamen de la Costa Azul francesa, que celebrará su 79ª edición del 12 al 23 de mayo, anunció ayer que la sección Cannes Classics incluirá un total de 21 largometrajes, tres cortometrajes y seis documentales.

“Hace casi veinte años, cuando la relación del cine contemporáneo con su propia memoria estaba a punto de verse revolucionada por la incipiente llegada de la tecnología digital, el Festival de Cannes creó Cannes Classics”, recordó el certamen en un comunicado.

Del Toro acudirá personalmente a Cannes para presentar la versión restaurada en 4K de El laberinto del fauno, según confi rmó el festival al dar a conocer la selección.

El homenaje a Torre Nilsson se realizará mediante la proyección en 4K de La casa del ángel (1957).

Entre los títulos restaurados también destaca Sierra de Teruel (Espoir, 1938), una obra emblemática del entonces ministro de Cultura francés André Malraux, centrada en la Guerra Civil Española.

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