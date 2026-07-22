Guillermo Del Toro explorará el misterio final de 'Vértigo'

Guillermo del Toro, Kim Novak y Ari Aster participarán en "The Fall", documental que analizará el enigmático desenlace de "Vértigo" rumbo a su 70 aniversario

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El cineasta mexicano Guillermo del Toro, la actriz Kim Novak y el director Ari Aster figuran entre las personalidades confirmadas para participar en The Fall, un documental de dos partes dirigido por Alexandre O. Philippe que buscará profundizar en uno de los momentos más debatidos de la historia del cine: el desenlace de Vértigo, de Alfred Hitchcock.

El proyecto será presentado el 22 de julio durante el evento Frontières de Fantasia, realizado como parte de su Mercado Internacional de Coproducción, donde sus responsables buscarán ampliar la red de socios para completar la producción.

Una investigación sobre el final de "Vértigo"

El documental toma como punto de partida la escena final de Vértigo, cuando el personaje de Judy cae desde el campanario.

La película de Hitchcock nunca muestra con claridad cómo ocurre la caída, sino que centra la atención en el rostro de Scottie durante 57 fotogramas mientras observa el momento.

Ese desenlace, considerado por Alexandre O. Philippe como el "mayor misterio" de Hitchcock, será el eje narrativo de The Fall, que se plantea como una investigación con estética de cine negro para explorar las emociones, interpretaciones y significados que ha generado esa secuencia durante décadas.

Un documental dividido en dos partes

Los productores planean estrenar The Fall en dos entregas independientes con motivo del 70 aniversario de Vértigo, que se celebrará en 2028.

De acuerdo con Terri Piñon, productora de Medianoche Productions, la intención es convertir el lanzamiento en uno de los acontecimientos cinematográficos más importantes de ese año, aprovechando el interés que genera la obra de Hitchcock.

La producción ya cuenta con una preventa acordada con la cadena francesa Cine+ y actualmente busca un agente de ventas internacional y nuevos socios financieros para completar el proyecto, cuya realización aún contempla cerca de un año de trabajo.

The Fall será producido por Medianoche Productions, compañía responsable del documental Kim Novak's Vertigo, cuyo estreno está previsto en el Festival de Venecia de 2025.

Alexandre O. Philippe vuelve a colaborar con la productora Terri Piñon, además de trabajar nuevamente con la empresa francesa Tell Me Films y sumar a Thunderbug Productions como nuevo socio en esta producción.

Cada testimonio ofrecerá una interpretación distinta

Según Philippe, el objetivo del documental no será resolver definitivamente el misterio del desenlace de Vértigo, sino adentrarse en las distintas interpretaciones que ha despertado a lo largo del tiempo.

El director explicó que cada entrevistado aportará una versión distinta de la verdad y que esas perspectivas revelarán aspectos personales de quienes participan en la conversación sobre la película.

Philippe también aseguró que considera este proyecto como la culminación de dos décadas dedicadas a estudiar y analizar obras fundamentales del cine, al describir The Fall como la película que siempre quiso realizar.

El mercado Frontières de Fantasia, donde será presentado el documental, se llevará a cabo del 22 al 25 de julio en Montreal y reunirá a productores, distribuidores e inversionistas especializados en proyectos cinematográficos internacionales.