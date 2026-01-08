Podcast
Escena

Guillermo del Toro es nominado al DGA por 'Frankenstein'

El cineasta mexicano compite por Mejor Dirección en los premios del Sindicato de Directores, un reconocimiento clave rumbo al Óscar

  • 08
  • Enero
    2026

Todo apunta que 2026 será un buen año para Guillermo del Toro.

Pues después de haber sido galardonado con los premios a Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado en los Critics Choice Awards, con el Visionary Award en los Premios de Palm Springs, y ahora el cineasta mexicano fue nominado a la mejor dirección en los Premios DGA, que otorga el Sindicato de Directores de Hollywood, por su cinta "Frankenstein".

En esta categoría, del Toro competirá por el galardón junto a Paul Thomas Anderson por "One Battle After Another", Chloé Zhao con "Hamnet", Ryan Coogler con "Sinners" y Josh Safdie con "Marty Supreme".

Esta nominación puede significar un buen augurio, pues suelen ser un fuerte indicador en la carrera por el Óscar.

Su última nominación en esta categoría fue en 2018 con "The Shape of Water", película que le terminó otorgando su primer Óscar como director y que en esa misma edición también se alzó con el premio a la mejor película.

Desde la primera entrega de los Premios DGA en 1949, solo ocho ganadores de esta categoría no han logrado convertir su victoria en un Óscar a la mejor dirección, y únicamente dos películas que obtuvieron el Óscar a mejor película no habían ganado previamente el premio del DGA.

La 78ª edición de los Premios DGA anunciará a los ganadores el 7 de febrero en Los Ángeles.


