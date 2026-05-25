Hallan droga oculta en paquetes de veladoras en el AIFA

La tarde de este lunes, el Gabinete de Seguridad informó que durante el fin de semana se logró el aseguramiento de 4.5 kilos de drogas durante una inspección en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Las autoridades detallaron que el hallazgo fue realizado por elementos de la Guardia Nacional dentro de un almacén de carga ubicado en la terminal aérea.

De acuerdo con el reporte oficial, la sustancia asegurada correspondía a clorhidrato de metanfetamina, misma que se encontraba oculta dentro de paquetes de veladoras con destino a Australia.

Drogas estaban escondidas en cajas con imágenes religiosas

La droga fue localizada al interior de cajas forradas con tela color beige y decoradas con imágenes religiosas en la parte frontal.

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran la participación de un elemento canino, el cual ayudó a detectar el cargamento ilícito durante la revisión en el almacén.

Hasta ahora, las autoridades federales no han revelado información relacionada con el origen exacto de los paquetes ni sobre la identidad del remitente o destinatario.

Aumentan decomisos de droga en aeropuertos mexicanos

Este aseguramiento ocurre semanas después de que autoridades detuvieran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a un hombre que transportaba ocho kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas.

Además, a finales de abril fue arrestado otro ciudadano extranjero que intentaba trasladar lienzos con fotografías impresas que presuntamente contenían cocaína adherida a la pintura.

Las autoridades federales mantienen operativos de vigilancia y revisión en aeropuertos del país ante el incremento de intentos de tráfico internacional de drogas mediante métodos de ocultamiento.

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