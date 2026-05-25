Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nacional_droga_aifa_veladoras_5f2c100a30
Nacional

Hallan droga oculta en paquetes de veladoras en el AIFA

La Guardia Nacional aseguró 4.5 kilos de metanfetaminas escondidos en paquetes con imágenes religiosas que serían enviados a Australia

  • 25
  • Mayo
    2026

La tarde de este lunes, el Gabinete de Seguridad informó que durante el fin de semana se logró el aseguramiento de 4.5 kilos de drogas durante una inspección en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Las autoridades detallaron que el hallazgo fue realizado por elementos de la Guardia Nacional dentro de un almacén de carga ubicado en la terminal aérea.

De acuerdo con el reporte oficial, la sustancia asegurada correspondía a clorhidrato de metanfetamina, misma que se encontraba oculta dentro de paquetes de veladoras con destino a Australia.

nacional-droga-aifa-veladoras.jpg

Drogas estaban escondidas en cajas con imágenes religiosas

La droga fue localizada al interior de cajas forradas con tela color beige y decoradas con imágenes religiosas en la parte frontal.

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran la participación de un elemento canino, el cual ayudó a detectar el cargamento ilícito durante la revisión en el almacén.

nacional-droga-aifa-veladoras1.jpg

Hasta ahora, las autoridades federales no han revelado información relacionada con el origen exacto de los paquetes ni sobre la identidad del remitente o destinatario.

Aumentan decomisos de droga en aeropuertos mexicanos

Este aseguramiento ocurre semanas después de que autoridades detuvieran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a un hombre que transportaba ocho kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas.

Además, a finales de abril fue arrestado otro ciudadano extranjero que intentaba trasladar lienzos con fotografías impresas que presuntamente contenían cocaína adherida a la pintura.

Las autoridades federales mantienen operativos de vigilancia y revisión en aeropuertos del país ante el incremento de intentos de tráfico internacional de drogas mediante métodos de ocultamiento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

image00001_822e26f54b
Samuel García presenta nueva ruta Monterrey-Madrid
departament_justicia_eua_47ef8c170b
Acusa EUA a dos ciudadanos chinos de lavar dinero para carteles
el_horizonte_info7_mx_2026_05_22_T130346_195_39397d1654
Cae en AICM 'El Chino' supuesto nuevo líder de 'La Chokiza'
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_26_at_12_19_40_AM_1_f0150da2f9
Profeco instala módulos en aeropuertos rumbo al Mundial
UANL_6_1_85c12da1f7
Viajaran 17 alumnos de la UANL a Disney World para voluntariado
amarga_navidad_pedro_almodovar_movistarplus_cannes_alfombra_roja_1_scaled_446f81c106
Pedro Almodóvar estrenará en México su cinta 'Amarga Navidad'
publicidad

Más Vistas

nl_trafico_aa982ca4e1
Nuevo reto para los regios: no usar tanto el carro
Yayo_de_la_Torre_97c2941e22
Muere Javier de la Torre, hermano del 'Yayo' y primo del 'Chepo'
coreano_apodaca_complejo1_9ec7376952
Hallan sin vida a coreano en complejo habitacional de Apodaca
publicidad
×