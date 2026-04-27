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Hallan sin vida al último minero atrapado en mina de Sinaloa

Luego de 33 días de labores ininterrumpidas, autoridades localizaron sin vida al cuarto trabajador atrapado en la mina Santa Fe, en Sinaloa

  • 27
  • Abril
    2026

Después de más de un mes de intensas labores, autoridades confirmaron el hallazgo sin vida del cuarto trabajador que permanecía atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

Se trata de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, originario de Zimapán, quien quedó atrapado tras el siniestro ocurrido el pasado 25 de marzo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la localización se realizó durante la madrugada de este lunes, a las 2:15 horas (tiempo del Pacífico).

Tras el hallazgo, se notificó a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para iniciar los protocolos legales y periciales correspondientes para la recuperación del cuerpo.

Los equipos de rescate permanecen en espera de la intervención de peritos estatales para completar el proceso y posteriormente entregar los restos a sus familiares.

Operativo de gran escala

Desde el inicio de la emergencia, se desplegó un operativo integrado por 389 elementos de distintas instituciones, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Federal de Electricidad y autoridades estatales.

Las labores se prolongaron durante 33 días debido a la complejidad del terreno, caracterizado por un sistema de galerías inundadas, acumulación de lodo y estructuras inestables.

Una búsqueda marcada por dificultades

El accidente se originó tras el rompimiento de una presa de jales dentro de la mina, lo que permitió que 25 trabajadores lograran salir, pero dejó atrapados a cuatro más.

Las condiciones del sitio complicaron severamente las tareas de rescate. La presencia de altos niveles de agua obligó a los equipos a implementar sistemas de bombeo continuo antes de poder ingresar.

Buzos del Ejército Mexicano y personal especializado participaron en la exploración subterránea, en una carrera contrarreloj para encontrar sobrevivientes.

Dos rescates con vida y dos víctimas fatales

Durante los primeros días del operativo, se logró rescatar con vida a dos trabajadores.

El primero fue José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán, localizado tras más de 100 horas atrapado.

Posteriormente, tras 14 días de labores, fue ubicado Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Durango, quien fue rescatado al día siguiente en medio de condiciones adversas.

Sin embargo, el 8 de abril se confirmó la localización sin vida del tercer trabajador, identificado días después como Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años, originario de Guanajuato.

Con el hallazgo de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, concluyeron las labores de búsqueda en la mina Santa Fe.

Las autoridades informaron que continuarán brindando acompañamiento a la familia del trabajador durante el proceso de recuperación y entrega del cuerpo.

A más de un mes del accidente, la tragedia dejó un saldo de dos sobrevivientes y dos víctimas mortales.


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