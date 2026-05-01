Hallan siete personas sin vida en Aguascalientes

Al menos siete personas fueron encontradas sin vida este viernes en Tepezalá, Aguascalientes.

De acuerdo con diversas fuentes, se trata de cinco hombres y dos mujeres los que fueron encontrados a medio kilómetro de los límites con Zacatecas.

Habitantes de la zona fueron los primeros en percatarse de la presencia de las víctimas, por lo que elementos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno desplegaron un operativo para delimitar el área.

Aparentemente, fueron privadas de su libertad en el estado colindante para luego ser asesinadas y sus restos abandonados a un costado del camino con dirección a la comunidad de Mesillas.

Según las autoridades, los cuerpos se encontraban maniatados y vestían solo con ropa interior.

Autoridades acudieron hasta el lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y dar con el o los responsables.

Sus cuerpos fueron trasladados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para efectuar la necropsia de ley.

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