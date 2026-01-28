Podcast
Escena

Harry Styles agrega tres conciertos más en sus fechas de México

Tras agotar dos fechas iniciales, Harry Styles confirmó tres shows adicionales en la Ciudad de México durante su gira 2026

  • 28
  • Enero
    2026

El regreso de Harry Styles a la Ciudad de México provocó una reacción inmediata entre sus seguidores.

Las dos primeras fechas anunciadas, el 31 de julio y el 1 de agosto, se agotaron en tiempo récord, lo que llevó al cantante británico a confirmar tres conciertos adicionales, sumando cinco presentaciones consecutivas en la capital durante el verano de 2026.

Demanda récord impulsa nuevas presentaciones

La alta demanda de boletos durante la preventa exclusiva para clientes de ciertos bancos y la venta general reflejó la popularidad del artista.

Las filas virtuales llegaron a superar las 100 mil personas, lo que motivó a sumar nuevas fechas para satisfacer a sus fans.

EH UNA FOTO - 2026-01-28T184949.850.jpg

La venta de boletos para las nuevas fechas mantuvieron el mismo esquema escalonado ya anunciado.

Este miércoles 28 de enero comenzó la preventa para las cinco fechas y este jueves se abre la venta general.

Fechas completas en la capital

El calendario final de conciertos en la Ciudad de México queda de la siguiente manera:

  • 31 de julio de 2026 (agotado en preventa)
  • 1 de agosto de 2026 (agotado en preventa)
  • 4 de agosto de 2026
  • 7 de agosto de 2026
  • 8 de agosto de 2026

Boletos y categorías

Los precios de los boletos varían según la zona, incluyendo opciones generales y VIP:

  • Naranja C: alrededor de $1,091 MXN
  • General C: alrededor de $1,463 MXN
  • Verde C: alrededor de $2,205 MXN
  • Pits: hasta $6,547 MXN
  • Paquetes VIP: desde $5,500 hasta $15,546 MXN aproximadamente

Jorja Smith acompañará a Harry Styles como artista invitada en todos los shows de la capital.

La gira forma parte del regreso del cantante con su nuevo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally, lanzado en marzo de 2026, consolidando a México como una de las plazas más importantes de su tour en Latinoamérica.

 


