Harry Styles asumirá la dirección creativa del Meltdown 2026

El cantante británico Harry Styles fue nombrado curador de la edición 31 del emblemático Meltdown Festival, que se celebrará del 11 al 21 de junio de 2026 en el Southbank Centre, en Londres.

La noticia fue anunciada hace unos días por los organizadores del recinto cultural, que este año celebra su 75 aniversario. El Meltdown es reconocido como el festival de música curado por artistas más antiguo del mundo, donde cada edición es diseñada por una figura cultural distinta, responsable de elegir el cartel, las actividades y el enfoque artístico.

Un honor en año especial

Styles expresó su entusiasmo por encabezar la propuesta artística del festival en un año simbólico para el recinto.

“Estoy profundamente honrado de curar el Festival Meltdown, especialmente en el año del 75 aniversario del Southbank Centre. Mi objetivo como curador es compartir la música y el arte que amo, y celebrar la rica historia del venue”, afirmó el intérprete.

Además de seleccionar a los artistas invitados, el exintegrante de One Direction ofrecerá un concierto propio como acto principal del festival, que se anticipa como una presentación especial antes de sus fechas de verano en el estadio de Wembley.

Se espera que la curaduría de Styles refleje la diversidad de sonidos que han marcado su carrera, incluyendo pop, soul, rock, electrónica y propuestas de la escena underground, con especial énfasis en talento británico emergente.

Mark Ball, director artístico del Southbank Centre, señaló que el recinto busca convertirse en el “patio de recreo creativo” del cantante.

“Harry Styles es un artista británico icónico con una influencia global, cuyo impacto se extiende a través de disciplinas artísticas, generaciones y fronteras”, destacó.

Una lista de curadores legendarios

Styles se suma a una destacada lista de figuras que han estado al frente del festival, como David Bowie, Yoko Ono, Patti Smith, Nile Rodgers y la rapera británica Little Simz, quien estuvo a cargo de la edición 2025.

El cartel completo y las fechas de venta de entradas se anunciarán en primavera, mientras que los organizadores invitaron al público a suscribirse a su boletín informativo para conocer primero las novedades.

