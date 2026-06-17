La actriz aseguró que su relación con el cantante generó fuertes críticas y que la diferencia de edad entre ambos provocó el rechazo de muchas personas

Inicio / Escena / Olivia Wilde habla de la polémica por su romance con Harry Styles

La actriz y directora Olivia Wilde aseguró que el romance que mantuvo con el cantante Harry Styles provocó una intensa reacción pública y reconoció que el silencio que guardó durante la promoción de Don't Worry Darling fue una de las decisiones que más le costó afrontar.

Durante una entrevista en el pódcast Call Her Daddy, Wilde afirmó que nunca se sintió identificada con la imagen que circulaba sobre ella y lamentó que, durante ese periodo, muchas versiones sin sustento fueran tomadas como hechos.

La promoción de la película estuvo rodeada de rumores

La directora recordó que el estreno de Don't Worry Darling en 2022 estuvo marcado por diversas controversias, entre ellas especulaciones sobre una supuesta mala relación con Florence Pugh y el episodio viral protagonizado por Chris Pine y Harry Styles durante el Festival de Cine de Venecia.

Según explicó, mientras el debate público crecía alrededor de la película, su vida personal transcurría de forma muy distinta, ya que vivía una etapa que describió como llena de alegría, tranquilidad y estabilidad.

Wilde sostuvo que buena parte de las críticas surgieron a raíz de su relación con Styles, con quien comenzó un romance durante el rodaje de la película.

La actriz consideró que el fuerte vínculo que muchos seguidores mantienen con el cantante influyó en la reacción que recibió y calificó como una enorme carga la atención permanente que enfrentan las grandes figuras del entretenimiento.

También señaló que la diferencia de edad de diez años entre ambos fue otro de los aspectos que generó rechazo y aseguró que ese tema "realmente molestó a la gente".

Describe su relación como una etapa feliz

Olivia Wilde definió su romance con Harry Styles como una relación "muy hermosa", "dulce" y "hogareña", y afirmó que ambos lograron crear un espacio en el que el juicio externo apenas afectaba su vida cotidiana.

Asimismo, recordó que incluso asistir a los conciertos del cantante y disfrutar del momento provocaba reacciones negativas de algunas personas, algo que atribuyó al descontento que generaba verlos felices juntos.