'Aperture' de Harry Styles rompe récord histórico en streaming

La nueva canción “Aperture” de Harry Styles rompió el récord del mayor debut en solitario de un artista masculino en la historia de las listas globales de Spotify.

El tema alcanzó 12.47 millones de reproducciones en su primer día completo, colocándose directamente en el #1 del chart global.

La cifra supera el récord previo, que pertenecía a “MONACO” de Bad Bunny, y confirma el regreso de Styles como uno de los lanzamientos más impactantes de 2026.

Impacto inmediato a nivel global

Además del liderazgo mundial, “Aperture” también debutó en el #1 de Spotify Estados Unidos, donde sumó 4.11 millones de streams.

El sencillo se convirtió en el estreno más grande del año hasta ahora y también alcanzó el primer lugar en Apple Music en diversos mercados.

Aunque han circulado reportes de cifras acumuladas mayores en conteos extendidos, el récord oficial se establece en los 12.47 millones del primer día, suficientes para marcar un nuevo hito en la plataforma.

El inicio de una nueva era musical

“Aperture” es el sencillo principal del próximo álbum de Harry Styles, titulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally., su cuarto material de estudio en solitario y el primero desde Harry’s House (2022), disco que ganó el Grammy a Álbum del Año.

El álbum será lanzado el 6 de marzo de 2026, contará con 12 canciones y tiene como productor ejecutivo a Kid Harpoon, colaborador habitual del cantante.

Entre los temas incluidos se encuentran American Girls, Ready, Steady, Go!, Coming Up Roses y Carla’s Song.

El nuevo sencillo ha sido descrito como un track con influencias de disco, house y electrónica, con una atmósfera bailable y un crescendo eufórico.

En lo lírico, “Aperture” utiliza el concepto fotográfico de la apertura del lente como metáfora de la vulnerabilidad emocional, la idea de abrirse y dejar entrar la luz, el amor y nuevas experiencias.

La canción habla de dejar atrás los miedos, aceptar la incertidumbre y encontrar claridad en la conexión humana, un mensaje que ha resonado fuertemente entre fans y críticos.

Además del lanzamiento del álbum, Styles anunció la gira-residencia Together, Together, con cerca de 50 fechas en siete ciudades, incluyendo una extensa serie de conciertos en Madison Square Garden en Nueva York, así como presentaciones en Londres, Ámsterdam, São Paulo, Ciudad de México y Australia.

