Hermana de Liam Payne le dedica altar de Día de Muertos

A poco más de un año de la muerte del exintegrante de One Direction, Liam Payne, su hermana Ruth Gibbins decidió hacerle un altar de Día de Muertos para honrar su vida y obra.

Fue mediante su cuenta de Instagram que Ruth compartió la ofrenda dedicada a Liam, deseando que encontrara el camino de ella para pasar el Día de Muertos "juntos".

“Espero que encuentres el camino hacia mí hoy. Te amo por siempre Liam”, fue lo que decía en su publicación.

El altar sigue la tradición mexicana con papel picado, flores de cempasúchi, calaveras de azúcar y la foto del cantante, además de su inicial iluminada y un mantel decorado.

Del mismo modo, Ruth colocó un letrero en el que se leía “Día de los muertos”, además de que puso una figura del animal favorito de su hermano, una jirafa.

Entre la decoración también destaca una calavera con sombrero charro y una más vestida de Catrina.

Esta foto compartida por la hermana menor de Liam Paybe fue bien recibida por los fans mexicanos de Liam y de la propia boyband, pues consideraron que se trató de un homenaje muy adecuado.

Comentarios