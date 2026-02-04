Podcast
Escena

Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama

La hermana de la cantante falleció por cáncer de mama con metástasis; su hijo José Camar confirmó la noticia y agradeció el apoyo recibido

La familia de la cantante mexicana Edith Márquez se encuentra de luto, luego del fallecimiento de su hermana Lily Márquez, quien murió este martes a causa de un cáncer de mama que derivó en metástasis.

La noticia fue confirmada por su hijo, el actor José Camar, quien explicó que, pese a los esfuerzos médicos y el apoyo recibido mediante una campaña de donativos, la enfermedad continuó avanzando hasta requerir cuidados paliativos.

A través de sus redes sociales, Camar compartió un emotivo mensaje de despedida para su madre.

“Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tú, vives y vivirás en mí siempre. Ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome. Lamentablemente, hoy mi mamá falleció”, escribió el actor.

El también intérprete agradeció las muestras de apoyo durante el proceso de la enfermedad.

“Agradecemos profundamente a todas las personas que apoyaron en el GoFundMe, compartieron y enviaron mensajes de ánimo durante este tiempo tan difícil. Mi mamá se fue de este mundo sumamente agradecida y feliz de tanto amor que ella recibió a lo largo de toda su vida, y al final, más”.

De acuerdo con información compartida por la familia, Lily Márquez fue diagnosticada con cáncer de mama, el cual hizo metástasis en huesos y médula ósea. Conforme su estado de salud se deterioró, tuvo que ser ingresada a cuidados paliativos, mientras su familia buscaba alternativas médicas para su tratamiento.


