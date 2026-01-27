Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica

La actriz estadounidense Sydney Sweeney lanzó su propia marca de lencería inclusiva, la cual lleva por nombre SYNR.

Este nuevo proyecto de la actriz, conocida por su papel de Cassie en la serie "Euphoria", se adentra en la industria de la ropa interior y el cual tiene un significado muy personal.

“En sexto curso ya tenía una talla doble D y detestaba el sujetador que tenía que llevar. Cuando por fin me compré mi primer sujetador bonito y que de verdad me quedaba bien, lo usé hasta destrozarlo. Diseñar para cuerpos diferentes es una parte fundamental de SYRN", confesó la actriz en un comunicado de prensa.

La marca de lencería inclusiva de Sydney Sweeney ofrecerá hasta 44 tallas distintas con precios de menos de $100 dólares.

Sin embargo, este nuevo proyecto también ha traído polémica. Pues en el primer video promocional de SYRN, se ve a la actriz escalando el icónico cartel de Hollywood y cubriéndolo de sujetadores a diestro y siniestro.

Este video fue compartido por la propia Sydney a través de sus redes sociales.

Tras el anuncio, un correo filtrado por la Cámara de Comercio de Hollywood reveló que, aunque Sweeney sí tenía un permiso para grabar en la zona, no lo tenía para intervenir el famoso símbolo de las colinas, lo cual podría derivar en una multa por vandalismo.

El video todavía se encuentra disponible en sus redes sociales.

