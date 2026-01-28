Susan Sarandon será galardonada en Premios Goya del cine español

Susan Sarandon será galardonada con el Goya Internacional 2026, en su 40° edición de la gala del cine español.

La academia cinematográfica española destacó su carrera profesional al calificarla como "extraordinaria, con interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular".

Desde 'Thelma y Louise' hasta 'Little Woman'

La actriz estadounidense nacida en Nueva York el 04 de octubre de 1946, se convirtió en un personaje crucial en el cine contemporáneo, debido a que según la agencia EFE, representa la "combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político".

Es considerada una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood, con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas, se mencionaron los anfitriones durante la revelación de nominaciones de este premio.

Desde el inicio de su carrera, en los años setenta, la artista se ha decantado por personajes de carácter y siempre tuvo el propósito de no repetirse.

Películas en las que participó Susan Sarandon:

Estas son algunos de los rodajes más importantes que consolidaron la carrera de esta importante actriz:

Thelma y Louise

The Client

The Witches of Eastwick

The Rocky Horror Picture Show

Atlantic City

The Hunger

Dead Man Walking

Pena de muerte

Esta última, fue su requisito para ser acreedora de un premio de la máxima academia Oscar, donde conoció al director Tim Robbins con el que tuvo dos hijos durante sus 23 años de matrimonio.

Será el próximo 28 de febrero cuando se realice esta gran gala.

Comentarios