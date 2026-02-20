Hollywood despide entre mensajes y lágrimas al actor Eric Dane

La muerte de Eric Dane, actor reconocido por su papel como el Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy, generó una ola de mensajes de despedida en Hollywood. Compañeros de reparto y amigos compartieron recuerdos personales y palabras de afecto tras confirmarse su fallecimiento a los 53 años, luego de haber hecho público su diagnóstico de ELA meses atrás.

Figuras del cine y la televisión destacaron su sentido del humor, su profesionalismo en el set y su cercanía con su familia. Las publicaciones coincidieron en resaltar el impacto que tuvo dentro y fuera de la pantalla.

Compañeros de set recuerdan su legado en televisión

Ashton Kutcher, quien trabajó con Dane en Valentine’s Day, lamentó su partida y recordó los momentos compartidos fuera del rodaje. En su mensaje hizo referencia a la liga de fantasy football que compartían y expresó el deseo de que continúe la lucha contra la ELA.

Nina Dobrev, su coprotagonista en Redeeming Love, señaló que el actor lideraba con amabilidad y hacía sentir valorados a quienes trabajaban con él. Además, expresó que su memoria debe impulsar mayor investigación y avances médicos.

Desde el elenco de Grey’s Anatomy, Kim Raver describió a Dane como una presencia luminosa en el set, mientras que Kevin McKidd compartió una imagen del actor caracterizado como el Dr. Sloan y escribió un breve mensaje de despedida.

Mensajes resaltan la calidad de persona que fue

Selma Blair publicó un video de una escena que compartieron en la comedia Zoe, Duncan, Jack and Jane, acompañado de un mensaje dirigido a él y a su familia.

Travis Van Winkle, quien coincidió con Dane en The Last Ship, afirmó que aprendió de él tanto en el ámbito profesional como personal, y envió condolencias a sus seres queridos.

Uno de los mensajes más extensos fue el de Alyssa Milano, su compañera en Charmed. La actriz recordó el sentido del humor del actor y su forma de sorprender a quienes lo rodeaban. También destacó la manera en que hablaba de sus hijas y de Rebecca, señalando el cambio en su voz cuando mencionaba sus nombres.

“No puedo dejar de ver ese destello en los ojos de Eric justo antes de decir algo que o bien te haría escupir la bebida o replantearte por completo tu perspectiva. Tenía un sentido del humor afiladísimo”.

Milano añadió recuerdos personales fuera del ámbito laboral y describió la cercanía que mantuvieron durante años de amistad.

Recuerdos recientes en el cine

Paul Walter Hauser, quien trabajó con Dane en Americana, recordó los esfuerzos compartidos por mantenerse activos en la industria y enfrentar momentos difíciles.

“Intentamos conseguir trabajos, intentamos reírnos del dolor e intentamos mantenernos sobrios. Me alegra que hayamos podido actuar juntos en Americana”.

