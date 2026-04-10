Noah Wyle recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El actor estadounidense Noah Wyle fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una emotiva ceremonia realizada ayer, ante su familia y amigos cercanos.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio de Hollywood, destacó la trayectoria de más de tres décadas de un artista que se ha convertido en un rostro imprescindible de la televisión y el cine.

Wyle, mundialmente recordado por su interpretación del Dr. John Carter en la serie "ER", expresó su agradecimiento a sus seguidores y reflexionó sobre el impacto que sus personajes han tenido en la cultura popular, calificando este reconocimiento como uno de los hitos más significativos de su carrera.

El homenaje llega en un momento de gran relevancia para el actor, quien actualmente protagoniza la serie dramática "The Pitt".

Los oradores invitados resaltaron no sólo su talento frente a las cámaras, sino también su integridad y compromiso con la actuación, cualidades que lo llevaron a ser el miembro del elenco con mayor permanencia en el drama médico más exitoso de la historia de la televisión estadounidense.

Con la develación de esta placa, Noah Wyle inmortaliza su nombre en el icónico boulevard, sumándose al selecto grupo de figuras que han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento.

La estrella se convierte así en un punto de referencia para los miles de fanáticos que, año con año, visitan Hollywood para rendir tributo a los talentos que han definido la era dorada de la pantalla chica.

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