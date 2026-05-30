Hollywood despide a Marcia Lucas, editora de Star Wars

Lucasfilm lamentó la muerte de Marcia Lucas, ganadora del Oscar por la edición de la primera película de Star Wars y figura clave del cine

La industria cinematográfica se encuentra de luto tras el fallecimiento de Marcia Lucas, reconocida editora de cine y pieza fundamental en la creación de algunas de las películas más influyentes de la década de 1970.

Lucasfilm confirmó su muerte a los 80 años y destacó el legado que dejó en la historia del séptimo arte.

Marcia Lucas murió el miércoles en Rancho Mirage, California, luego de una prolongada batalla contra un cáncer metastásico, según informó su familia.

En un comunicado oficial, Lucasfilm manifestó estar "profundamente entristecida" por su partida y recordó su papel decisivo en la edición de Star Wars: Una nueva esperanza, película por la que obtuvo un Premio Oscar en 1978 junto con Richard Chew y Paul Hirsch.

Una carrera ligada a grandes clásicos del cine

La trayectoria de Marcia Lucas estuvo estrechamente vinculada a importantes producciones de Hollywood. Tras la creación de Lucasfilm en 1971, colaboró en la edición de American Graffiti, cinta dirigida por George Lucas que recibió una nominación al Oscar por su trabajo de montaje.

Posteriormente trabajó junto al director Martin Scorsese en películas que se convirtieron en referentes del cine estadounidense, entre ellas Alicia ya no vive aquí y Taxi Driver.

Su experiencia y capacidad narrativa la llevaron a integrarse al complejo proceso de posproducción de Star Wars, donde contribuyó a dar forma a una película que terminaría transformando la industria del entretenimiento a nivel mundial.

Tras el éxito de la primera entrega, Marcia Lucas continuó colaborando en diversos proyectos de Lucasfilm, incluyendo More American Graffiti, Star Wars: El Imperio Contraataca y Star Wars: El Retorno del Jedi, consolidando su influencia en una de las franquicias más exitosas de la historia del cine.

Su trabajo fue ampliamente reconocido por su sensibilidad narrativa y su capacidad para potenciar el impacto emocional de las escenas.

Un legado marcado por la emoción y la narrativa

A lo largo de su carrera, Marcia Lucas defendió la importancia del montaje como una herramienta esencial para contar historias. En una ocasión afirmó que su mayor habilidad consistía en mejorar el material disponible y encontrar la mejor manera de transmitir emociones al público.

La familia de la editora destacó que su legado se caracteriza por una combinación única de inteligencia emocional, ritmo narrativo y humanidad, cualidades que la convirtieron en una figura respetada dentro de la comunidad cinematográfica.

Con su fallecimiento, Hollywood pierde a una de las profesionales que ayudó a definir el lenguaje visual y narrativo de una generación de películas que siguen siendo referentes para millones de espectadores en todo el mundo.