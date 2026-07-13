'Hotel Transylvania 5' llegará en octubre de 2027

En esta, Dracula y sus amigos iniciarán lo que se describe como su aventura más fascinante para descubrir el origen de El embrujo del Hotel Transilvania

"Hotel Transylvania 5" ya tiene fecha de estreno. La nueva película llegará a los cines el 8 de octubre de 2027 y pondrá fin a la franquicia animada que inició en 2012 con las aventuras de Drácula y los habitantes del famoso hotel para monstruos.

La quinta entrega llevará por título "The Haunting of Hotel Transylvania" y será la encargada de cerrar la historia de una de las sagas animadas más exitosas de los últimos años.

En esta ocasión, Drácula disfrutará de su jubilación mientras su hija Mavis asume la administración del emblemático hotel. Sin embargo, una serie de acontecimientos inexplicables alterarán la tranquilidad del lugar.

De acuerdo con la sinopsis, el grupo encabezado por "Drac" iniciará lo que se describe como su aventura más fascinante para descubrir el origen de El embrujo del Hotel Transilvania, fenómeno que amenaza al complejo donde conviven los monstruos.

La película será dirigida por Jennifer Kluska y Alan Hawkins, mientras que Lawrence Jonas participará como productor. Además, Genndy Tartakovsky y Michelle Murdocca fungirán como productores ejecutivos.

La franquicia supera los mil millones de dólares

La primera película de "Hotel Transylvania" se estrenó en 2012 y recaudó 355 millones de dólares en taquilla mundial.

Posteriormente llegaron "Hotel Transylvania 2", con 475 millones de dólares, y "Hotel Transylvania 3: Vacaciones de verano", que alcanzó 530 millones de dólares en ingresos globales.

La cuarta entrega, "Hotel Transylvania: Transformania", debutó de manera exclusiva en Prime Video en 2022, mientras que la quinta película marcará el desenlace definitivo de la franquicia.