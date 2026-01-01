Hallan muerta en San Francisco a la hija de Tommy Lee Jones

La hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, Victoria Kafka Jones, de 34 años, fue encontrada muerta en un hotel de California el día de Año Nuevo, de acuerdo con el diario TMZ.

El sitio informó que el cuerpo de Victoria fue hallado en el Fairmont San Francisco la madrugada de este jueves.

Según el portal, el Departamento de Bomberos acudió al hotel a las 02:53 horas debido a una emergencia media.

Al arribar al lugar, los paramédicos realizaron una evaluación y Victoria fue declarada muerta en el sitio.

Tras su deceso, la escena habría sido dada al Departamento de Policía del estado y a la Oficina del Médico Forense para una mayor investigación.

El portavoz del Departamento de Policía dijo al medio que cerca de las 03:14 horas varios de sus elementos acudieron al hotel después de que recibieran un informe sobre el fallecimiento de una persona.

En el lugar, los agentes se reunieron con los paramédicos, quienes declararon fallecida a la mujer adulta.

Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte y las autoridades no han publicado más detalles.

Del mismo modo, Tommy Lee Jones no ha emitido ningún comentario.

