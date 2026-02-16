Fallece Dana Eden, productora israelí de la serie 'Teherán'

La productora israelí Dana Eden, reconocida por cocrear la serie "Teherán", murió de forma repentina a los 52 años en un hotel de Atenas, confirmó la radiodifusora pública KAN.

La creativa se encontraba en Grecia por el rodaje de la cuarta temporada del exitoso thriller internacional.

Autoridades locales informaron que el cuerpo fue localizado en su habitación y que, de acuerdo con los primeros indicios, no hay señales de violencia ni participación de terceros.

Autoridades descartan crimen en su fallecimiento

Un funcionario de la policía griega señaló que las primeras investigaciones apuntan a que la muerte habría sido por decisión propia, aunque el caso sigue bajo revisión.

La corporación evitó dar más detalles, como parte de los protocolos en este tipo de situaciones.

La productora Donna and Shula Productions también desmintió versiones sobre un posible asesinato o móvil político, y pidió respeto para la familia.

“Este es un momento de profundo dolor. Solicitamos privacidad y respeto”, indicó la empresa en un comunicado.

Figura clave en el éxito internacional de la televisión israelí

KAN lamentó la pérdida y destacó el papel central de Eden en el desarrollo de contenidos que posicionaron a Israel en el escenario global.

Su trabajo dejó huella en producciones innovadoras y exitosas dentro y fuera de su país.

La serie “Teherán”, distribuida internacionalmente, ganó el Emmy Internacional en 2021 como mejor drama, consolidando a Eden como una de las productoras más influyentes de su generación.

El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, lamentó la noticia y destacó que la productora “llevó la creatividad israelí al mundo con talento y valentía”.

Una trayectoria marcada por el reconocimiento

Dana Eden inició su carrera en la televisión en la década de 1990 y participó en diversos proyectos antes de alcanzar notoriedad internacional.

Su legado incluye producciones premiadas y una contribución clave al crecimiento de la industria audiovisual israelí.

Por otra parte, su fallecimiento ocurre mientras continuaba activa en nuevos proyectos, lo que ha provocado conmoción entre colegas, actores y seguidores de sus producciones.

