Hugh Jackman regresa al cine con una oscura versión de Robin Hood

El actor protagoniza ‘La muerte de Robin Hood’, un thriller medieval de A24 que reimagina al legendario forajido desde una perspectiva más cruda y humana

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El esperado regreso a la pantalla grande del actor australiano Hugh Jackman se materializará en las salas de cine de México el próximo jueves con el estreno de "La muerte de Robin Hood" ("The Death of Robin Hood").

Producida por el estudio A24, la obra marca un drástico alejamiento del clásico héroe que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, pues sumerge al espectador en un crudo thriller psicológico medieval de 122 minutos que ha recibido una clasificación para adolescentes mayores de 15 años (B15).

La dirección y el guion están a cargo de Michael Sarnoski, conocido por su enfoque melancólico en películas como "Pig" y "Un lugar en silencio: Día uno". Su visión desmitifica por completo la figura heroica del arquero para presentar a un Robin Hood anciano, exiliado y profundamente atormentado por los asesinatos y crímenes cometidos en su pasado.

La trama arranca cuando el veterano forajido sufre heridas de gravedad durante una sangrienta batalla, obligándolo a buscar refugio en un misterioso priorato del siglo XIII.

Bajo el cuidado de la hermana Brígida, interpretada por la ganadora del Emmy Jodie Comer, el protagonista se enfrentará a sus propios demonios en una última y desesperada búsqueda de redención espiritual y física antes de que su tiempo se agote.

El largometraje destaca por una cuidada autenticidad histórica en su diseño de producción a cargo de Lorna Marie Mugan, quien utiliza vestuarios y entornos desgastados en lugar de la idílica estampa verde del bosque de Sherwood.

Este realismo hostil se tradujo en un rodaje de altísima exigencia física para Jackman durante el crudo invierno en locaciones de Irlanda.

Respecto a la brutal naturaleza de la filmación, el actor australiano confesó en una entrevista promocional: “Las escenas de acción estuvieron muy bien cuidadas y hechas. Nunca había estado tan cansado en nada que haya hecho antes”.

La producción, además, se complementa con las actuaciones de Bill Skarsgård, Murray Bartlett y Noah Jupe, quienes aportan capas de tensión a esta trágica atmósfera colectiva.

La deconstrucción del personaje recuerda en gran medida a la crudeza crepuscular que Jackman imprimió previamente en su icónica despedida mutante con "Logan".

La intención principal no es glorificar la figura del forajido, sino cuestionar el peso de las leyendas frente a la frágil realidad humana. Así lo ha manifestado el propio Jackman al profundizar en los motivos que lo llevaron a aceptar este oscuro desafío interpretativo, declarando de forma contundente: “Cuando leí el guion de 'La muerte de Robin Hood', mucho de esto resonó en mí. Pensé: 'Oh, Michael Sarnoski es una voz importante en el cine'”.

La película no solo promete cautivar a los amantes del cine histórico, sino también generar un debate profundo sobre el costo de la violencia, la memoria colectiva y la posibilidad de perdón para aquellos que alguna vez fueron considerados monstruos. Al final del día, la obra expone que el verdadero mito de Sherwood no se forjó con hazañas alegres, sino con las cicatrices invisibles de un hombre enfrentando su propia mortalidad.