Cara Delevingne inicia carrera musical y anuncia gira mundial

La modelo y actriz británica Cara Delevingne dio un giro decisivo en su carrera al anunciar oficialmente su incursión en la música, acompañada de una gira internacional que marcará sus primeros conciertos como solista.

A través de sus redes sociales, la también intérprete confirmó que recorrerá diversas ciudades de Europa y Norteamérica, consolidando una nueva etapa profesional más allá del modelaje y la actuación.

“¡Estoy emocionada de anunciar mis primeros conciertos como cabeza de cartel! He estado ensayando intensamente y no puedo esperar a dar estos conciertos”, compartió.

Gira internacional y primeras presentaciones

El tour contempla paradas en ciudades clave como Berlín, Barcelona, Londres y París, antes de cruzar el Atlántico para presentarse en Estados Unidos, con fechas confirmadas en Los Ángeles y Brooklyn.

Delevingne también informó sobre el calendario de venta de boletos:

“La preventa comienza este jueves 30 de abril. La venta general comienza el viernes 1 de mayo”.

Como adelanto, la artista publicó un video en el que aparece interpretando una canción con guitarra, mostrando un tono íntimo y personal que define esta nueva faceta.

Debut en Primavera Sound Barcelona 2026

Uno de los momentos clave de su lanzamiento será su participación en el festival Primavera Sound Barcelona 2026, donde presentará oficialmente su proyecto musical.

Nuevos sencillos y propuesta artística

En los últimos días, Delevingne ha compartido fragmentos de sus próximos lanzamientos, entre los que destacan los temas “I Forgot” y “Out Of My Head”, los cuales formarán parte de su primer material musical.

La artista explicó que estas canciones reflejan un proceso creativo profundamente personal.

“La música siempre ha sido mi mayor miedo y mi mayor amor”, escribió. “Estos sencillos son un primer vistazo al flujo de mi conciencia de los últimos años… todavía no me lo creo, por fin estamos aquí”.

Aunque este anuncio marca su debut formal como cantante, Delevingne ya había incursionado en la música anteriormente, colaborando con artistas como Machine Gun Kelly, Fiona Apple y St. Vincent.

También participó en la banda sonora de la película Her Smell, lo que permitió vislumbrar su capacidad vocal y su interés por explorar este ámbito artístico.

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