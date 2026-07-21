Jacob Elordi fue encerrado con serpiente real en 'Euphoria'

Jacob Elordi reveló que pasó dos días dentro de un ataúd con una serpiente real para grabar la muerte de Nate en "Euphoria"

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El actor Jacob Elordi reveló detalles del complicado rodaje de la muerte de Nate en la tercera temporada de Euphoria, donde pasó dos días dentro de un ataúd con una serpiente real para grabar la escena final de su personaje.

Durante su aparición en Jimmy Kimmel Live!, acompañado por Colman Domingo, el actor habló sobre la filmación de la secuencia en la que Nate, uno de los personajes más polémicos de la serie, encuentra su destino tras ser perseguido y golpeado durante varios episodios.

Una escena extrema para despedir a Nate

Elordi explicó que el creador de la serie, Sam Levinson, lo llevó al límite durante la última temporada. Según el actor, pasó varias semanas filmando escenas de acción en las que su personaje era perseguido y atacado constantemente.

También te puede interesar: Temporada 3 de 'Euphoria' rompe récords de audiencia "Creo que Sam me trajo de vuelta para torturarme", comentó Elordi al recordar el proceso de grabación, en el que aseguró que estuvo corriendo y recibiendo golpes durante varias semanas.

Para la escena de la muerte de Nate, el actor permaneció encerrado en un ataúd durante dos días consecutivos utilizando prótesis y una lengua falsa que le impedían ver con facilidad.

Además, señaló que la producción incorporó serpientes reales para darle mayor realismo al momento.

La serpiente terminó siendo su compañera

Elordi compartió que dentro del ataúd estuvo acompañado por una boa constrictor que en la historia representa a una serpiente de cascabel mortal.

Aunque esperaba que el animal aportara una presencia intimidante, el actor aseguró que la serpiente tenía un comportamiento tranquilo y terminó siendo más parecida a una mascota que a una amenaza.

"Era muy dócil y dormilona", explicó Elordi, quien incluso intentaba motivarla para que participara en la escena, ya que debía parecer peligrosa ante las cámaras.

El actor también habló sobre el impacto que Euphoria tuvo en su trayectoria profesional y aseguró que la producción transformó por completo su vida.

Elordi destacó que la serie le permitió trabajar en nuevos proyectos y compartir pantalla con importantes figuras de la industria. Actualmente forma parte de The Dog Stars, película dirigida por Ridley Scott cuyo estreno está programado para el 28 de agosto.