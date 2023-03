Jaime Camil cantando el himno nacional...¿De Estados Unidos?

El actor mexicano, Jaime Camil, se robó los reflectores el día de ayer, ya que sorprendió al entonar el himno nacional de Estados Unidos, previo a un evento deportivo de Nascar.

El intérprete mexicano fue el encargado de este importante momento durante el Echopark Automotive Grand Prix, en la Cup Series de Nascar, que se llevó a cabo en Austin, Texas.

Luciendo una camisa negra y un look desarreglado, con una barba y cabello con canas pronunciadas, el actor se dio a la tarea de entonar el himno, incluso en las notas más altas.

Todo pareció marchar bien, sin embargo, el actor se equivocó en algunos versos.

Una parte de la melodía dice en su letra “...at the twilight's last gleaming”, sin embargo, lo que mencionó Camil fue '...at the skylight's last gleaming'.