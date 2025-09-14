Javier Bardem pide denunciar el genocidio de Israel en Gaza

El español Javier Bardem, nominado al Emmy a mejor actor de reparto por la antología 'Monsters: la historia de Lyle y Erik Menendez', hizo un llamado al apoyo del pueblo palestino y a condenar "el genocidio de Israel en Gaza".

"Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza. La Asociación de Escolares Internacional ha declarado un genocidio lo que está sucediendo en Gaza y por eso tenemos que llamar al bloqueo comercial, diplomático con Israel", alertó Bardem en declaraciones durante su paso por la alfombra roja de los premios más prestigiosos de la televisión estadounidense que se celebran este domingo en Los Ángeles.

Portando una kufiya palestina al cuello en apoyo a los gazatíes, el actor español alzó la voz para llamar a "las sanciones que deben darse al estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid que provoca tanto desgarro".

Bardem aludió a Film Workers por Palestinian, una agrupación "a la que se está sumando cada vez más gente", para condenar "las compañías cinematográficas e instituciones que o bien lavan la imagen de Israel o lo justifican".

"Esas son las cosas que queríamos ver, que estamos haciendo y que en un día como hoy es importante traerlo aquí al debate", agregó. "Hay miles, decenas de miles de niños muriéndose de hambre y lo llaman autodefensa. Ahora el mundo por fin sabe lo que está sucediendo", afirmó.

A los más de 60,000 muertos en Gaza, hay que sumar "los que están metidos bajo los escombros. Lo importante es que no se deje de hablar de lo que es importante", sentenció.

