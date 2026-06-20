Jennifer Aniston homenajea a director de 'Friends', James Burrows

Jennifer Aniston rindió homenaje al director James Burrows, a quien consideró una figura paterna tras su fallecimiento a los 85 años

La actriz Jennifer Aniston dedicó un emotivo mensaje de despedida al director James Burrows, reconocido por su trabajo en la serie Friends, quien falleció el viernes a los 85 años.

A través de sus redes sociales, la intérprete expresó el profundo vínculo que mantuvo con el realizador, a quien describió como una figura paterna durante su trayectoria profesional.

Un lazo más allá de la pantalla

Aniston recordó que Burrows solía referirse al elenco como sus “hijos”, reflejando la cercanía que construyó con los actores a lo largo de los años.

“Lo más difícil de escribir esto es que pasaste toda una vida haciendo que la gente se sintiera querida, y ahora parece imposible plasmar todo ese amor en unos pocos párrafos”, escribió.

La actriz destacó que el director no solo fue un mentor en lo profesional, sino también un apoyo constante en lo personal.

“Fue como un padre para mí. Siempre se preocupaba por mí, me apoyaba, me enseñaba y me acompañaba tanto en los momentos difíciles como en los mejores”, expresó.

Legado en la televisión

James Burrows es considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la comedia televisiva. Además de dirigir múltiples episodios de Friends, participó en la creación y desarrollo de exitosas series como Cheers, Taxi y Will & Grace.

A lo largo de su carrera, también estuvo al frente de producciones emblemáticas como Frasier, The Big Bang Theory, Two and a Half Men y 2 Broke Girls, entre muchas otras.

En su publicación, Aniston subrayó las enseñanzas que Burrows dejó en el elenco, especialmente en torno al respeto, la unión y el apoyo mutuo.

“Nos enseñó lo importante que es amarnos y cuidarnos los unos a los otros. Extraño tu voz, tu risa y tu brillantez”, concluyó.

El fallecimiento del director ha generado múltiples muestras de afecto en la industria del entretenimiento, donde su legado permanece como referente de la comedia moderna.