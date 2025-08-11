Cerrar X
Escena

Jennifer Aniston se sincera tras la muerte de Matthew Perry

Jennifer Aniston ha hablado abiertamente sobre la muerte de su amigo y compañero de Friends, Matthew Perry, en una entrevista con Vanity Fair

  • 11
  • Agosto
    2025

Jennifer Aniston ha hablado abiertamente sobre la muerte de su amigo y compañero de Friends, Matthew Perry, en una entrevista con Vanity Fair.

La actriz, de 56 años, expresó que ella y el resto del elenco de la serie ya habían estado "de luto" por Perry mucho antes de su fallecimiento el 28 de octubre de 2023, debido a su prolongada lucha contra las adicciones.

"Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos", dijo Aniston, refiriéndose a los esfuerzos por apoyar a Perry en su batalla contra la adicción a las drogas y el alcohol.

"Pero casi se sintió como si hubiéramos estado de luto por Matthew durante mucho tiempo porque su batalla contra esa enfermedad fue realmente difícil para él", añadió.

Añadió que, aunque fue un golpe duro para los fans y el elenco, "hay una parte de mí que piensa que esto es lo mejor... Me alegra que ya no esté sufriendo ese dolor".

Perry, conocido por su papel de Chandler Bing, murió a los 54 años por los efectos agudos de la ketamina, según el informe del forense.

Aniston también destacó la alegría que Perry encontraba en hacer reír a los demás, recordándolo como un "hermanito" que dejó un impacto imborrable.


