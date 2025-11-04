Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T125532_637_c5b13ff1d6
Escena

Jennifer Aniston presume su amor con el hipnoterapeuta Jim Curtis

Jennifer Aniston sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez una fotografía íntima con su pareja Jim Curtis para celebrar su cumpleaños

  • 04
  • Noviembre
    2025

Jennifer Aniston sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez una fotografía íntima con su pareja Jim Curtis para celebrar su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, mi amor preciado”, escribió la actriz de "Friends" junto a un corazón rojo en su cuenta de Instagram.

En la imagen, en blanco y negro, Aniston aparece abrazando con ternura a Curtis, quien sonríe mientras sostiene sus manos.

En menos de 12 horas, la publicación superó el millón de “me gusta” y acumuló miles de comentarios de apoyo. “¡Estás radiante, Jen!”, “¡Qué linda pareja!”, escribieron sus seguidores, emocionados de verla nuevamente enamorada.

La actriz ya había oficializado su relación en septiembre, durante el estreno de la cuarta temporada de The Morning Show, donde apareció de la mano del hipnoterapeuta, aunque evitaron posar juntos en la alfombra roja.

aerh.JPG

Aniston, de 56 años, y Curtis, de 48, fueron vistos por primera vez en julio, cuando un paparazzi los fotografió juntos.

Según People, fueron presentados por un amigo en común y su relación comenzó como una amistad basada en intereses compartidos por el bienestar y la meditación.

¿Quien es el hombre que le robo el corazón?

Jim Curtis es un reconocido “coach del bienestar” y autor de varios libros sobre hipnosis y crecimiento personal.

Cuenta con más de medio millón de seguidores en redes sociales, donde comparte mensajes motivacionales y técnicas para el equilibrio emocional.

Entre sus clientes destacan figuras como Miranda Kerr, Chrissy Teigen y Julianne Hough. Curtis estuvo casado con Rachel Napolitano, con quien tiene un hijo adolescente, Aidan.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_04_T122037_422_b548a87bda
Djo anuncia conciertos en CDMX y Guadalajara en 2026
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_04_T112220_378_28542e197c
Katy Perry anuncia su nuevo sencillo 'Bandairs'
EH_DOS_FOTOS_2025_11_04_T105618_032_383067d24f
Fátima Bosch denuncia maltrato en Miss Universo 2025
publicidad

Últimas Noticias

abfd06e2_7c64_4438_bd2c_d69854a06a92_ae2aaf49c1
Henry Blanco, nuevo manager de los Sultanes de Monterrey
tigres_toluca_equipos_regla_menores_21d581bff0
Podrían perder tres puntos por no cumplir con la Regla de Menores
INFO_7_VERTICAL_3_a8190a2ad3
Roban delincuentes armados casa en Santiago; caen en Monterrey
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
publicidad
×