Jennifer Lopez cierra el ciclo con Affleck; le pide el divorcio

La noticia sobre la solicitud de divorcio de Jennifer Lopez hacia Ben Affleck marca el fin de una historia de amor tumultuosa y ampliamente seguida por los medios y el público.

Tras dos décadas, dos compromisos y dos bodas, la pareja conocida como "Bennifer" enfrenta un nuevo capítulo en su relación.

La decisión de López de solicitar el divorcio se presentó ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, cerrando así un ciclo que había comenzado con una relación que transcendió las pantallas de cine y las portadas de revistas de chismes.

La pareja, que se había enamorado y comprometido en los albores de la década de 2000, había experimentado altibajos y presiones mediáticas antes de separarse y eventualmente reencontrarse en 2022, culminando en dos matrimonios en el mismo año.

Jennifer Lopez and Ben affleck were getting a divorce the day this video dropped lmao pic.twitter.com/fg5d5Ms5Es https://t.co/5wwuoy0oh5