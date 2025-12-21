Christian Nodal anuncia su gira Pal Cora Tour 2026

El cantante de regional mexicano anunció su nueva gira “Pa'l Cora Tour 2026”, en donde hasta el momento solo se han confirmado dos fechas, una en Puebla y Acapulco.

Ambas fechas están programadas para el mes de marzo; en Puebla se presentará el 20 y en Acapulco el 28.

Los boletos ya se encuentran disponibles. En Puebla, el coste va desde los $890 pesos hasta los $4,750 pesos.

Con su “Pa'l Cora Tour 2026”, Nodal marcará su regreso a los escenarios del país, con una propuesta con la que buscará volver a conectar con sus fans y celebrar su nueva etapa artística.

Se espera que en las próximas semanas se anuncien más fechas y ciudades que formarán parte del tour, el cual promete ser uno de los más importantes del año en el género regional mexicano.

Comentarios