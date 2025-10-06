Cerrar X
Jimmy Kimmel es más popular que Trump tras cancelación: encuesta

El comediante cuenta con un 44 % de opinión favorable y Trump 41 %; el presentador regresó al aire tras ser suspendido por criticar al expresidente

El show de Jimmy Kimmel es popular, sí, pero ahora esta popularidad ha superado hasta al mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Y es que, según una encuesta de YouGov y The Economist, después de que la cadena ABC suspendiera el programa por comentarios sobre la muerte del activista Charlie Kirk y lo regresara a la programación, el comediante cuenta con una favorabilidad neta de cuatro puntos, ya que el 44 % de los encuestados tiene una opinión favorable del humorista, el 41 % desfavorable y el 15 % se declara indeciso.

En contraste, Trump registra una preferencia neta de -13 puntos, con un 41 % de opiniones favorables, un 54 % desfavorables y un 5 % de indecisos.

La encuesta se realizó entre el 26 y el 29 de septiembre y participaron 1,656 adultos estadounidenses, con un margen de error del 3,4%.

Según la encuesta de YouGov y The Economist, el 30 % de los encuestados considera que el programa merecía ser cancelado, mientras que el 55 % se opone y el 16 % permanece indeciso.

Jimmy Kimmel Live! fue suspendido de manera repentina por la cadena después de que el presentador hiciera una crítica a la Administración de Trump por su respuesta al asesinato del activista.

Después de eso, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, cercano a Trump, había amenazado con revocar las licencias de las filiales de ABC si la cadena no castigaba a Kimmel.

Esta suspensión desató una ola de críticas y preocupaciones en sectores de Estados Unidos por la libertad de expresión, por lo que, apenas una semana después, ABC reincorporó a la programación el 23 de septiembre.

El regreso de Kimmel a la programación logró una audiencia de 6,3 millones de espectadores, siendo la cifra más alta en diez años.


