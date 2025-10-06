Jimmy Kimmel es más popular que Trump tras cancelación: encuesta

El show de Jimmy Kimmel es popular, sí, pero ahora esta popularidad ha superado hasta al mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Y es que, según una encuesta de YouGov y The Economist, después de que la cadena ABC suspendiera el programa por comentarios sobre la muerte del activista Charlie Kirk y lo regresara a la programación, el comediante cuenta con una favorabilidad neta de cuatro puntos, ya que el 44 % de los encuestados tiene una opinión favorable del humorista, el 41 % desfavorable y el 15 % se declara indeciso.

En contraste, Trump registra una preferencia neta de -13 puntos, con un 41 % de opiniones favorables, un 54 % desfavorables y un 5 % de indecisos.

La encuesta se realizó entre el 26 y el 29 de septiembre y participaron 1,656 adultos estadounidenses, con un margen de error del 3,4%.

Según la encuesta de YouGov y The Economist, el 30 % de los encuestados considera que el programa merecía ser cancelado, mientras que el 55 % se opone y el 16 % permanece indeciso.

Jimmy Kimmel Live! fue suspendido de manera repentina por la cadena después de que el presentador hiciera una crítica a la Administración de Trump por su respuesta al asesinato del activista.

Después de eso, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, cercano a Trump, había amenazado con revocar las licencias de las filiales de ABC si la cadena no castigaba a Kimmel.

Esta suspensión desató una ola de críticas y preocupaciones en sectores de Estados Unidos por la libertad de expresión, por lo que, apenas una semana después, ABC reincorporó a la programación el 23 de septiembre.

El regreso de Kimmel a la programación logró una audiencia de 6,3 millones de espectadores, siendo la cifra más alta en diez años.

