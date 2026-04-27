Trump exige despido de Jimmy Kimmel tras polémica parodia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el “despido inmediato” del conductor Jimmy Kimmel, luego de una parodia emitida en su programa que generó molestia en la Casa Blanca.

A través de su red Truth Social, el mandatario calificó los comentarios del comediante como “un despreciable llamado a la violencia” y solicitó a Disney y a la cadena ABC tomar medidas.

La parodia que desató la polémica

Durante una emisión reciente de Jimmy Kimmel Live, el conductor realizó una parodia sobre lo que diría si fuera el anfitrión de la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

En el segmento, Kimmel hizo comentarios sobre la primera dama, Melania Trump, que fueron considerados ofensivos por el entorno presidencial.

Melania también reaccionó públicamente, calificando el contenido como “retórica de odio y violencia” y pidiendo a la cadena que actúe en consecuencia.

La controversia ocurre tras un incidente armado durante la cena de corresponsales, donde un hombre intentó ingresar al evento con armas, lo que obligó a evacuar a los asistentes, incluidos el presidente y su gabinete.

Trump vinculó ese hecho con el discurso del comediante, asegurando que lo ocurrido “va mucho más allá de lo aceptable”.

El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, enfrenta cargos federales por delitos relacionados con armas de fuego e intento de magnicidio.

No es la primera vez que el mandatario critica a Kimmel. En ocasiones anteriores, Trump ya había cuestionado al presentador y pedido acciones contra su programa tras comentarios políticos.

Por ahora, ni ABC ni Disney han anunciado medidas oficiales sobre el futuro del conductor, mientras el debate sobre los límites del humor político vuelve a tomar fuerza en Estados Unidos.

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