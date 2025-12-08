Jimmy Kimmel extiende su contrato con ABC hasta 2027

Habrá Jimmy Kimmel Live! para rato.

Este lunes el comediante firmó una extensión de contrato por un año más con la cadena ABC, lo que garantiza la continuidad de su programa hasta 2027.

Esto, en menos de cuatro meses, significa un giro de 180 grados, pues recordemos que en septiembre Jimmy Kimmel Live! fue suspendido temporalmente por presiones de la Casa Blanca tras hacer una crítica a la respuesta de la Administración de Donald Trump al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

Previamente a la suspensión, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), había amenazado con quitarle las licencias a las filiales de ABC si no se castigaba a Kimmel por la crítica.

Pese a que la suspensión se dio el 17 de septiembre, la cadena reincorporó al comediante el 23 de septiembre después de que esta decisión desatara una ola de críticas y preocupación por la libertad de expresión en el país.

Este regreso logró una audiencia de 6,3 millones de espectadores, la cifra más alta en diez años.

En su vuelta a la programación, Kimmel realizó una sátira al movimiento político "MAGA" de Trump al afirmar que habían hecho “lo imposible para mostrar al tipo que mató a Charlie Kirk como si no fuera uno de ellos y, de paso, aprovecharon para sacar rédito político”.

Esta polémica, lejos de causar problemas, elevó los índices de popularidad del comediante, pues, de acuerdo con una encuesta de YouGov y The Economist, lo ponía 4 puntos porcentuales por encima del presidente estadounidense el octubre pasado.

Curiosamente, Trump había celebrado la suspensión del programa, asegurando que Kimmel no tenía talento, una sonrisa que le duró menos de una semana, pues reaccionó con incredulidad al enterarse de que el programa volvió a la programación.

