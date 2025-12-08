Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
jimmy_kimmel_programa_c2d3aa9837
Escena

Jimmy Kimmel extiende su contrato con ABC hasta 2027

El comediante firmó una extensión de contrato por un año más con la cadena de noticias, lo que garantiza la continuidad de su programa hasta 2027

  • 08
  • Diciembre
    2025

Habrá Jimmy Kimmel Live! para rato.

Este lunes el comediante firmó una extensión de contrato por un año más con la cadena ABC, lo que garantiza la continuidad de su programa hasta 2027.

Esto, en menos de cuatro meses, significa un giro de 180 grados, pues recordemos que en septiembre Jimmy Kimmel Live! fue suspendido temporalmente por presiones de la Casa Blanca tras hacer una crítica a la respuesta de la Administración de Donald Trump al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

Previamente a la suspensión, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), había amenazado con quitarle las licencias a las filiales de ABC si no se castigaba a Kimmel por la crítica.

Pese a que la suspensión se dio el 17 de septiembre, la cadena reincorporó al comediante el 23 de septiembre después de que esta decisión desatara una ola de críticas y preocupación por la libertad de expresión en el país.

Este regreso logró una audiencia de 6,3 millones de espectadores, la cifra más alta en diez años.

En su vuelta a la programación, Kimmel realizó una sátira al movimiento político "MAGA" de Trump al afirmar que habían hecho “lo imposible para mostrar al tipo que mató a Charlie Kirk como si no fuera uno de ellos y, de paso, aprovecharon para sacar rédito político”.

Esta polémica, lejos de causar problemas, elevó los índices de popularidad del comediante, pues, de acuerdo con una encuesta de YouGov y The Economist, lo ponía 4 puntos porcentuales por encima del presidente estadounidense el octubre pasado.

Curiosamente, Trump había celebrado la suspensión del programa, asegurando que Kimmel no tenía talento, una sonrisa que le duró menos de una semana, pues reaccionó con incredulidad al enterarse de que el programa volvió a la programación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G2_Ts_Gvi_XUA_Afe_Ic_1_eb4c96e696
Taylor Swift lidera Billboard 200 de fin de año 2025
EH_UNA_FOTO_2025_12_07_T135628_052_5dd84ebe9a
Vinculan a proceso a extitular de Hacienda en Sonora
EH_CONTEXTO_2025_12_07_T124632_663_f77c4d07e6
Bu Cuarón abre show de Dua Lipa y enfrenta críticas en redes
publicidad

Últimas Noticias

AP_25344040110852_989a7577c3
Demócratas ganan alcaldía de Miami después de casi tres décadas
angela_aguilar_vestido_68c197ea14
Ángela Aguilar no descarta debutar como actriz
G3ll_Lbu_Wo_A_Ase_Od_32ad56a21b
Atlante regresará a Primera División tras 12 años
publicidad

Más Vistas

deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
Sergio_ramos_responde_burlas_delo_Toluca_Gerardo_Arteaga_6465aa654b
Sergio Ramos y Gerardo Arteaga responden a burlas del Toluca
incendio_trailer_saltillo_4ed7727f04
Reabren circulación tras choque e incendio en la Saltillo-Mty
publicidad
×