Escena

Silvana Estrada deslumbra en ‘Jimmy Kimmel Live!’

La mexicana brilló en el late night con una versión orquestal de 'Dime', en medio de su exitosa gira y del reconocimiento crítico a 'Vendrán Suaves Lluvias'

  • 05
  • Diciembre
    2025

La cantautora mexicana Silvana Estrada, ganadora del Latin Grammy, alcanzó un nuevo hito en su carrera con su emotiva actuación en el icónico late night show Jimmy Kimmel Live! en Los Ángeles, California. Allí interpretó "Dime", tema de su aclamado álbum "Vendrán Suaves Lluvias", acompañada por una sección de cuerdas de la Filarmónica de Los Ángeles.

La invitación al programa del influyente presentador Jimmy Kimmel llega en medio de su exitosa gira por Estados Unidos, tras presentarse previamente en Europa y Canadá, donde ha llevado en directo su disco "Vendrán Suaves Lluvias". Este álbum, escrito y producido por ella misma, fue aclamado por la crítica internacional en octubre pasado e incluye "Como un pájaro", la canción que le valió una nominación al Latin Grammy.

El debut de Silvana Estrada en Jimmy Kimmel Live! evidenció la fuerza y el talento que han marcado su ascenso este año. La cantante brindó uno de sus momentos televisivos más impactantes hasta la fecha, destacando su voz única, su carismática presencia y su musicalidad, fusionando la grandeza orquestal con un lirismo profundamente íntimo.

Estrada se une a la lista de artistas mexicanos que han pisado el escenario del late night show, como Pepe Aguilar, Natanael Cano, Danna Paola, Cristian Nodal y Fuerza Regida, destacando como la única cantante independiente en lograrlo. 

"Vendrán suaves lluvias" ha comenzado a aparecer en algunas listas de los mejores discos del 2025, como la del blog británico Line of Best Fit, las de Rolling Stone y Rolling Stone en Español, y Sopitas. Además, "Dime" es parte de las mejores 100 canciones del 2025, según el prestigioso medio estadounidense Pitchfork; mientras que "Flores" fue elegida en la Editors' Picks: Best Songs 2025, de Spotify EUA, y en la playlist de Best Songs of 2025 de Apple Music.


