Cuestiona Jimmy Kimmel foto de Melania con Epstein tras discurso

El conductor Jimmy Kimmel retomó la conversación pública sobre Melania Trump durante una reciente emisión de su programa, al referirse a una imagen en la que aparece junto a Jeffrey Epstein. El comentario surgió después de que la Primera Dama declarara en un discurso que nunca mantuvo una relación de amistad con el financiero.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre la fotografía?

En tono humorístico, el conductor planteó dudas sobre el origen de la imagen, sugiriendo que podría tratarse de una coincidencia poco común. La intervención formó parte de su estilo habitual, en el que combina comentarios políticos con entretenimiento televisivo.

"Mientras explicas cuánto no sabías de Epstein, ¿se te ocurre alguna razón en particular por la que él tuviera una foto de ustedes dos en exhibición en su casa?", bromeó Kimmel. "Tal vez esta sea la foto que venía con el marco, no sé. Yo, por mi parte, cuando veo esto, pienso, bueno, ¡estos dos no se conocen en absoluto!"

'Necesitan terminar hoy mismo': Melania habla sobre vínculos con Epstein

Previamente, la primera dama negó cualquier vínculo con Jeffrey Epstein y pidió que las afirmaciones que los relacionan “deben terminar hoy mismo”. En un anuncio sorpresivo, solicitó además audiencias en el Congreso para las sobrevivientes de la red de trata sexual vinculada al financiero.

Melania Trump afirmó no haber sido víctima de Epstein y aseguró que solo tuvo un breve “cruce de caminos” con él en el año 2000. También sostuvo que nunca tuvo conocimiento de los abusos y que no estuvo involucrada en ninguna actividad relacionada.

"Nunca tuve conocimiento de los abusos de Epstein contra sus víctimas. Nunca estuve involucrada de ninguna manera. No participé en nada".

Asimismo, rechazó conocer a Ghislaine Maxwell, socia del financiero, y restó importancia a un correo electrónico de 2002 incluido en archivos del caso, al que describió como una “correspondencia informal” y una “respuesta educada”.

El mensaje, dirigido presuntamente a Maxwell, incluía referencias a un artículo publicado en New York Magazine sobre Epstein. En dicho texto también aparecían declaraciones de Donald Trump en las que describía al financiero como “un tipo estupendo” y “muy divertido”.

"Todas y cada una de las mujeres deberían tener la oportunidad de contar su historia en público si así lo desean, y entonces su testimonio debería quedar registrado de forma permanente en el acta del Congreso."

La primera dama también llamó a los legisladores a permitir que las víctimas declaren bajo juramento, con el objetivo de que sus testimonios queden documentados de forma oficial. Añadió que los señalamientos recientes hacia figuras públicas obligan a actuar con transparencia para esclarecer los hechos.

Declaraciones de Donald Trump generan reacción

Posteriormente, Donald Trump señaló que no tenía conocimiento previo del discurso de su esposa. Esta declaración fue retomada por Kimmel, quien la utilizó como base para otro comentario durante su programa.

El presentador cuestionó la comunicación dentro del entorno cercano del expresidente, manteniendo el enfoque humorístico que caracteriza su contenido televisivo.

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