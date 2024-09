Johnny Depp se luce como director en la cinta 'Modi'

Justo en uno de los momenos más difíciles de su vida, Johnny Depp recibió una propuesta de Al Pacino: dirigir Modi, una cinta sobre la vida del artista italiano Amedeo Modigliani, que se estrena hoy en el Festival de San Sebastián.

Al también actor le mostró el proyecto a Depp en 1997, pero apenas hasta el año pasado la cinta se cristalizó, con un guion del priopio Pacino, Jerzy y Mary Kromolowski.

"Johnny estaba bastante sorprendido, se sentía humilde y un poco sorprendido de que Al Pacino le pidiera que dirigiera esto", le dijo el productor de la película, Stephen Deuters, a la revista Variety.

"No esperaba que nadie le pidiera que dirigiera una película en ese momento en particular. Teníamos muchas cosas en ese momento, esto fue incluso antes del COVID, y pensamos que sería algo realmente positivo para nosotros, un cambio de dirección ligeramente inesperado y algo en lo que realmente podría involucrarse".

El filme, protagonizado por Riccardo Scamarcio y Stephen Graham, finalmente será visto hoy en el Festival Internacional de Cine de San Sebastian; luego se estrenará en salas de cine de distintos países el 5 de diciembre.

"Creo que John es un artista muy sensible. Es pintor, músico, actor y director, algo que pude presenciar de cerca. Me impresionó bastante y me encantó la forma en que trabajó todo el tiempo en el set", expresó Barry Navidi, uno de los productores.

