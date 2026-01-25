Jorge Medina y Josi Cuen conquistan Monterrey con doble sold out

En un reencuentro histórico que superó las expectativas de sus fans regios, Jorge Medina y Josi Cuen hicieron vibrar la Arena Monterrey durante dos noches consecutivas, la noche del viernes y del sábado. Como parte de su gira titulada "La máquina del tiempo", los exponentes del género regional mexicano llegaron al recinto, en el que lograron el sold out en ambas fechas, consolidándose como la dupla más poderosa de la música sinaloense en la actualidad.

El espectáculo, que se extendió por más de tres horas en cada jornada, permitió a los asistentes viajar por la nostalgia de la época dorada de La Arrolladora Banda El Limón.

Con una producción de primer nivel que incluyó pantallas LED gigantes y un sonido impecable, Medina y Cuen alternaron en el escenario antes de unir sus voces en temas emblemáticos como "El Final de Nuestra Historia", "Niña de mi Corazón" y "Llamada de mi Ex", desatando la euforia colectiva.

La química entre los cantantes fue el elemento central de la velada; tras años de carreras solistas separadas, la complicidad mostrada en el redondel regio demostró que su armonía vocal sigue intacta.

"Monterrey siempre ha sido nuestra casa y volver juntos es un sueño cumplido", expresó Jorge Medina ante una audiencia que no dejó de corear cada estrofa, convirtiendo el recinto en un monumental karaoke masivo que celebró el legado de la banda sinaloense.

Tras el rotundo éxito en la Sultana del Norte, los intérpretes continuarán su recorrido por el territorio mexicano, con próximas paradas confirmadas en León y Puebla.

Aunque la gira por Estados Unidos enfrenta pausas administrativas, el triunfo en la Arena Monterrey reafirma que el público mexicano mantiene una lealtad absoluta hacia los ídolos que marcaron toda una generación dentro del movimiento grupero.

Fotos: Gustavo Abdiel Torres

