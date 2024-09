Julio César Chávez estrena una nueva faceta con un reality show

Hacer un reality que mostrara su vida diaria no estaba en los planes del Julio César Chávez, pues para él bastaba que la gente lo recordara como un campeón de boxeo con un récord de más de 80 victorias por knockout, pero su esposa Myriam lo convenció.

Los Chávez mostrará en seis capítulos los altibajos del boxeador y su familia, la cual se muestra como cualquier otra, con defectos y virtudes.

“Al principio dije que no, porque no era el momento ya que estábamos pasando por una estapa difícil”, dijo Chávez, “Luego Myriam (su esposa), me la cambió y me dijo ‘mira Julio, si todo mundo sabe lo que está pasando y tu vida es pública, entonces que conozcan al verdadero Julio César Chávez, cómo es en la casa, como padre, hijo, abuelo’”.

En cada capítulo, Chávez se ve en su casa de Tijuana junto a su esposa, pero también se le verá interactuar con sus cuatro hijos Julio César Jr., Omar, Christian y Nicole, con quienes sigue enfrentando conflictos y resentimientos.

“La gente verá que así como en su profesión, siempre va para adelante, los problemas no lo paran y que si existen, hay que solucionarlos. Pienso que muchos se van a ver identificados con nosotros”, señaló Myriam.

En el primer episodio de Los Chávez se presenta la celebración por el cumpleaños del boxeador, para el que la Banda MS escribió una canción titulada El César del box, tema que será recurrente en la serie.

Chávez destacó que espera que la serie también sirva para que las familias vean que sí es posible salir de una adicción.

“Tengo el cariño de la gente, eso nunca lo he perdido. Este reality me va a unir más con la gente porque cuando los que ha sufrido o tienen un problema de adicción en la familia, verán que doy a conocer cómo le hice para salir de las adicionales y que hago hasta la fecha para no recaer”, dijo Chávez, quien con 62 años de edad recién cumplió 15 años limpio de alcohol y drogas.

Los Chávez inicia hoy a través de Disney+, y también podrá verse a partir del día 14 de este mes en Azteca 7.





Comentarios