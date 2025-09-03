Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2bb652a46f
Trump recibe a presidente de Polonia con sobrevuelo

Se reúne con Karol Nawrocki para abordar temas de seguridad, especialmente sobre la presencia militar de Estados Unidos en su territorio

  • 03
  • Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos recibió a su homólogo polaco, Karol Nawrocki, este miércoles en la Casa Blanca. 

Ambos líderes presenciaron el sobrevuelo de cazas realizado en honor a un piloto de combate fallecido, un tipo de honores sin precedentes en Washington.

"El espectacular sobrevuelo honrará la memoria de un valiente piloto de combate polaco cuya vida fue trágicamente arrebatada demasiado pronto y simbolizará la relación especial entre nuestros dos países", explicó el equipo de prensa.

Estos ejercicios de sobrevuelo no se suelen llevar en la mansión presidencial, debido a que son altamente delicados desde los atentados sufridos el 11 de septiembre de 2001.

Este encuentro es la primera visita de Nawrocki como jefe de Estado de Polonia. Se espera que en su reunión, se aborden temas de seguridad, con enfásis en la presencia militar de Estados Unidos en su territorio.

Anteriormente, Trump y Nawrocki se mostraron afines, debido a que han mantenido contacto previo a la victoria en elecciones del ahora presidente polaco.


