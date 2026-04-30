Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
karol_g_2fabc88a5e
Escena

¡Profeta en su tierra! Agota Karol G tres shows en Bogotá

Su gira mundial llega después de su participación en el festival Coachella, donde se convirtió en la primera artista latina en encabezar y cerrar el evento.

  • 30
  • Abril
    2026

La cantante Karol G volvió a marcar un precedente en la industria musical tras agotar en cuestión de horas las entradas para sus tres conciertos programados en Bogotá. La cantante colombiana reunirá a cerca de 120,000 asistentes los próximos 4, 5 y 6 de diciembre en el estadio El Campín, consolidando su impacto en el mercado latino y su conexión con el público de su país.

La alta demanda obligó a su equipo a abrir nuevas fechas apenas un día después del anuncio inicial. En menos de 24 horas, los boletos quedaron completamente vendidos, reflejando el alcance de la artista en una de las plazas más importantes de Colombia, donde recientemente también se han presentado figuras internacionales y locales de gran convocatoria.

¿Qué significa este ‘sold out’ para Karol G?

El logro confirma el momento que atraviesa Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante, quien se ha consolidado como una de las figuras más relevantes del género urbano.

Su equipo destacó que miles de seguidores aseguraron su lugar en tiempo récord, lo que posiciona estos conciertos como tres de los eventos musicales más esperados del año en la capital colombiana.

¿Cómo será su nueva gira internacional?

La gira mundial de Karol G arrancará el próximo 24 de julio en Chicago e incluirá 20 países en América y Europa. Este recorrido llega después de su participación en el festival Coachella, donde se convirtió en la primera artista latina en encabezar y cerrar el evento.

En Europa, España tendrá una presencia destacada dentro del tour. La cantante amplió su agenda a nueve conciertos, incluyendo presentaciones adicionales en Sevilla y Madrid, ciudades donde ya había registrado alta demanda en su gira anterior.

¿Por qué Medellín quedó fuera del tour?

Uno de los puntos que llamó la atención fue la ausencia de Medellín en el itinerario. De acuerdo con su equipo, el estadio Atanasio Girardot se encuentra en proceso de remodelación, trabajos que se extenderán hasta diciembre de 2027 y que buscan aumentar su capacidad a 60,000 espectadores.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_john_legend_janelle_monae_1d91e28994
John Legend y Janelle Monáe encabezan festival de jazz
escena_steven_tyler_6fd2044173
Steven Tyler irá a juicio por daño emocional por presunto abuso
cara_delevingne_artista_fd28af504d
Cara Delevingne inicia carrera musical y anuncia gira mundial
publicidad

Últimas Noticias

infantino_presidente_2027_marruecos_5782ebd662
FIFA elegirá presidente en Marruecos; Infantino va por reelección
Whats_App_Image_2026_04_30_at_7_16_54_PM_1ce33ad1b1
Rechaza la ONU 'perdonar' la deuda de Estados Unidos
nacional_ruben_rocha_moya_0ef9bd59f8
Crimen de informante de la DEA agrava caso contra Rocha Moya
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×