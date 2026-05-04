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Karol G expande su Tropitour global tras éxito en ventas

La colombiana amplía su gira de 39 a 63 conciertos tras una venta histórica en solo cuatro días y confirma nuevas fechas en América y Europa

  • 04
  • Mayo
    2026

La cantante Karol G volvió a demostrar su poderío global al ampliar de 39 a 63 fechas su gira mundialViajando por el mundo Tropitour”, luego de vender cerca de 2 millones de boletos en apenas cuatro días en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa.

El impresionante registro, consolida a la estrella colombiana como una de las artistas más dominantes del panorama musical internacional y anticipa una de las giras más exitosas de 2026.

Leer más: ¡Profeta en su tierra! Agota Karol G tres shows en Bogotá

Éxito fulminante obliga a abrir nuevas fechas

Tras la demanda masiva de entradas, la gira sumó nuevas presentaciones en ciudades clave como Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Miami, El Paso, Barcelona, Sevilla, Madrid, Bogotá, Ciudad de México, Lima, Quito y Santiago de Chile.

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En múltiples mercados, las nuevas funciones se agotaron en tiempo récord, obligando a abrir segundas, terceras e incluso cuartas fechas en varias plazas. Madrid y Santiago de Chile encabezan la lista con cuatro conciertos confirmados, mientras que Los Ángeles,

Ciudad de México, Monterrey, Sevilla, Bogotá y Quito ya cuentan con hasta tres presentaciones.

Leer más: ¡De gira! Karol G anuncia su ambicioso 'Tropitour' mundial

Chicago, San Francisco, El Paso, Nueva York, Miami y Barcelona también registran dos fechas cada una, con posibilidad de más anuncios debido a la demanda.

Karol G consolida su reinado tras “Mañana será bonito”

El “Viajando por el mundo Tropitour” se perfila como la continuación del fenómeno global que representó el “Mañana será bonito World Tour”, una gira que reunió a más de 2.3 millones de asistentes en 62 conciertos y superó los 300 millones de dólares en recaudación.

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Aquel tour culminó con cuatro fechas agotadas en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, marcando uno de los momentos más emblemáticos en la carrera de la colombiana.

El anuncio de esta expansión llega poco después de su histórica participación como headliner en Coachella 2026, donde Karol G se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival, un logro que reforzó su impacto cultural y comercial a nivel mundial.

Lee aquí la nota completa: Karol G hace historia y conquista Coachella 2026 como headliner


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