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Escena

Katy Perry tira su tarjeta a la Fontana de Trevi

Mientras algunos lo interpretaron como un acto humorístico acorde a su estilo, otros lo consideraron inapropiado por ser un sitio histórico.

  • 19
  • Abril
    2026

La cantante Katy Perry se volvió tendencia luego de que circulara un video en redes sociales, publicado alrededor del 13 de abril de 2026, en el que aparece durante su visita a la Fontana di Trevi, uno de los sitios más emblemáticos de Roma.

En las imágenes, la intérprete realiza un gesto poco convencional al lanzar una tarjeta bancaria a la famosa fuente, en lugar de la tradicional moneda que, según la costumbre, simboliza el deseo de regresar a la capital italiana.

¿Qué hizo Katy Perry en la Fontana di Trevi?

De acuerdo con lo que se observa en el clip, la artista explicó en tono de broma que no tenía monedas disponibles en ese momento, por lo que decidió arrojar su tarjeta como alternativa, un gesto que rápidamente llamó la atención.

¿Por qué generó comentarios el gesto?

La acción provocó posturas encontradas entre usuarios. Mientras algunos lo interpretaron como un acto humorístico acorde a su estilo, otros lo consideraron inapropiado al tratarse de un sitio histórico y turístico con una tradición ampliamente conocida.

♬ sonido original - Sin Límite TLX

Video se viraliza en TikTok e Instagram

El momento, captado y difundido en plataformas como TikTok e Instagram, se viralizó rápidamente, ampliando el alcance del episodio y colocando nuevamente a la cantante en la conversación pública digital.


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