Wall Street abre mixto tras inicio de negociaciones de EUA-Irán

En el plano corporativo, la fabricante de chips Micron fue una de las empresas que mejor arrancó la semana tras subir 3.43%

Wall Street arrancó esta jornada de lunes en terreno mixto, luego de que los inversionistas observaran que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se encuentran a punto de lograr un acuerdo definitivo.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.47% hasta 51,806 unidades

: sube 0.47% hasta 51,806 unidades S&P 500 : sube 0.26% hasta 7,520 unidades

: sube 0.26% hasta 7,520 unidades Nasdaq: baja 0.05% hasta 26,504 unidades

El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, aseguró que se logró "muy buen progreso" en cuanto a las negociaciones con Teherán, por lo que afirmó que "el estrecho de Ormuz está abierto".

Previo a esto, Pakistán y Qatar divulgaron un comunicado que afirma que se ha acordado crear un comité para impulsar una hoja de ruta que permita llegar a un acuerdo final en sesenta días.

En el plano corporativo, la fabricante de chips Micron fue una de las empresas que mejor arrancó la semana tras subir 3.43%. Otras compañías como SpaceX, abrieron a la baja con 7% menos.

Los contratos de futuros del crudo de referencia en Estados Unidos restaban hasta 2.31% hasta cotizar en los $74.83 dólares.

Así abre el resto de las acciones en Wall Street

En otros mercados, el oro caía 0.92% hasta los 4,207 dólares la onza, mientras la plata sumaba 0.39% hasta los $66.57 dólares la onza. Además, el rendimiento del bono del Tesoro a diez años crecía hasta 4.2 puntos básicos.

Irán y EUA acuerdan hoja de ruta de 60 días para un acuerdo final

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán acordaron la creación de un comité de alto nivel para impulsar una hoja de ruta que permita alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, de acuerdo con un comunicado difundido por los mediadores Qatar y Pakistán.